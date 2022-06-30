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Путин перечислил принципы мироустройства

13:17
  • четверг
  • 30 июня 2022

Оно должно строиться на уважении и доверии

Демократическое и справедливое мироустройство должно основываться на принципах уважения и доверия. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал президент России Владимир Путин в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.
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Владимир Путин отметил, что более справедливое мироустройство должно основываться на соблюдении общепризнанных принципов международного права, а также устава ООН.

Глава государства подчеркнул, что такова позиция России и многих других стран, сообщает РИА Новости.

Ранее в Турции заявили, что сложившийся к началу российской спецоперации миропорядок напоминал пирамиду, вершину которой заняла одна сверхдержава. Россия поставила под сомнение справедливость такой расстановки и предложила подписать новое соглашение о балансе. Но "те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта", отметили в Анкаре.

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