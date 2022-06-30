Средняя пенсия по старости в России составила 17 533 рубля

В 2021 году показатель вырос более чем на тысячу рублей

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и, с учетом индексаций, составил 17 533 рубля. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим.

Кигим напомнил, что пенсионерам в 2021 году была произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, средства получили 42,8 млн пенсионеров.

В 2022 году пенсии индексировали дважды: с 1 января — на 8,6%, с 1 июня — на 10%. Индексация осуществлялась только для неработающих пенсионеров.

Всего, по сведениям ПФР, в России насчитывается 42 млн пенсионеров, среди них 34,6 млн получают пенсию по старости, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что на повышение пенсий будут направлены средства, сэкономленные благодаря оптимизации расходов на содержание аппарата и движимого и недвижимого имущества после предстоящего объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

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