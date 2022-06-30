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Польша объявила о начале создания постоянных военных баз США

13:56
  • четверг
  • 30 июня 2022

Вашингтон расширит военное присутствие в Европе

Начало создания постоянных военных баз США в Польше положено. Об этом в четверг, 30 июня, заявил польский министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
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Глава МИД Польши прокомментировал решение Соединенных Штатов о размещении в Польше штаба 5-го корпуса американских Вооруженных сил. По словам Рау, это "безусловно, начало создания постоянного присутствия" США в этой части Европы.

По мнению польского министра, это говорит о скором появлении постоянных американских баз в Центральной и Восточной Европе, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал расширение американского военного присутствия в Европе, объяснив это соображениями безопасности региона. В частности, Вашингтон собирается отправить в европейские страны дополнительные эсминцы, а также истребители F-35.

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