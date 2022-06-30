"Сделать как можно больнее": Медведев назвал цель западных санкций

Яркий пример деградации международно-правового регулирования

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался на Петербургском международном юридическом форуме по поводу санкций, которые Запад вводит против Москвы из-за ситуации на Украине.

"Цель у этих санкций простая - сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны", - отметил зампред Совбеза (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Запад "целится" именно в обычных граждан.

"Массовые односторонние санкции, принятые вразрез с решениями ООН по обеспечению коллективной безопасности невоенными методами, - это яркий пример деградации международно-правового регулирования", - подчеркнул также Медведев.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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