ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сделать как можно больнее": Медведев назвал цель западных санкций

14:14
  • четверг
  • 30 июня 2022

Яркий пример деградации международно-правового регулирования

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался на Петербургском международном юридическом форуме по поводу санкций, которые Запад вводит против Москвы из-за ситуации на Украине.

Под санкции США попала Тина Канделаки
Британия ввела санкции против Гуцериева и Потанина

"Цель у этих санкций простая - сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны", - отметил зампред Совбеза (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Запад "целится" именно в обычных граждан.

"Массовые односторонние санкции, принятые вразрез с решениями ООН по обеспечению коллективной безопасности невоенными методами, - это яркий пример деградации международно-правового регулирования", - подчеркнул также Медведев.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.