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Из меню саммита НАТО пропал "русский салат"

14:06
  • четверг
  • 30 июня 2022

Его заменили на "традиционный"

Как сообщило агентство Europa Press, в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходят основные мероприятия саммита НАТО, из меню кафе убрали "русский салат".

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"Русский салат" исчез из меню, предлагаемого кафе в IFEMA, где проходит саммит НАТО, и был переименован в "традиционный салат", хотя цена и ингредиенты остались прежними", - говорится в заметке.

Ранее СМИ писали, что изначально "русский салат" значился в меню, но его "очень быстро распродали". "Русским салатом" в Испании называют салат оливье.

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня.

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