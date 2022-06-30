Опрос показал, сколько россиян поддерживают спецоперацию

Исследование провел ВЦИОМ

Среди жителей России 72% граждан скорее поддерживают решение провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

По мнению 38% опрошенных, спецоперация преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории.

Для каждого пятого цель спецоперации заключается в защите населения Донбасса. Еще 19% назвали изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 13 по 19 июня составил 81,1%. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту главы государства с 13 по 19 июня 2022 года составил 78,7%.

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