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Россия и Белоруссия потребовали уважать их интересы при расширении НАТО

14:38
  • четверг
  • 30 июня 2022

Соответствующее заявление сделал Сергей Лавров

Москва и Минск будут и далее настаивать на уважении своих законных интересов в сфере безопасности в условиях, когда НАТО продолжает агрессивно действовать и расширяться. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Российский министр подчеркнул, что Россия и Белоруссия выступают за диалог, "за те решения, которые обеспечивают равноправие, обеспечивают баланс интересов".

Лавров напомнил, что в 2010 году были приняты решения, что все члены ОБСЕ уважают неделимость безопасности и никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Москва настаивала, чтобы эти обязательства воплощались в жизнь, но вместо этого НАТО пять раз расширялось, при этом заявляла: "Альянс-то оборонительный, вы не бойтесь", заявил глава МИД России.

По словам Лаврова, "мы видим по истеричной реакции, насколько глубоко эта проблема уже была запущена и насколько много надежд Запад возлагал на превращение Украины в постоянный инструмент сдерживания России, продвижения русофобии, уничтожения и отмены все русского и насколько нервно реагирует сейчас, поскольку эти планы не сбудутся", сообщает ТАСС.

Ранее в МИД заявили, что саммит Североатлантического альянса в Мадриде фактически закрепляет курс на агрессивное сдерживание России. Однако на политику Москвы это никакого влияния не окажет. Россия в любом случае сможет надежно обеспечить собственную безопасность.

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