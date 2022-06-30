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Определены сроки избрания нового президента РПЛ

14:32
  • четверг
  • 30 июня 2022

27 июня пост покинул Ашот Хачатурянц

Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава РПЛ, состоится 16 августа.

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"В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены премьер-лиги", - сказано в сообщении.

27 июня пост президента РПЛ покинул 54-летний Ашот Хачатурянц. Исполняющим обязанности назначен глава Футбольной национальной лиги Александр Алаев.

До этого РПЛ в разные годы возглавляли Виталий Мутко, Валерий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов, Сергей Прядкин.

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