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В ДТП в центре Петербурга пострадали двое полицейских

14:32
  • четверг
  • 30 июня 2022

Начата служебная проверка

В Санкт-Петербурге на перекрестке Загородного и Московского проспектов в аварию попала полицейская машина, сообщили в региональном управлении МВД.

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Уточняется, что служебная Hyundai спешила на задание с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом. На перекрестке она выехала на красный свет и столкнулась с Mitsubishi.

Пострадали двое полицейских. Одного из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Второй отделался легкими повреждениями.

Начата служебная проверка.

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