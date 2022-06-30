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"Нам другого пути не оставили": Лукашенко о спецоперации России

14:35
  • четверг
  • 30 июня 2022

Запад отказался прислушиваться к озабоченностям России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с Сергеем Лавровым, что Запад сам спровоцировал Россию на начало специальной военной операции на Украине.

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"Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали и безопасность накануне операции, давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор", - отметил белорусский лидер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что украинский национализм в перспективе может превратиться в фашизм, а затем перекинуться на Европу.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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