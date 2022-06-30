Медведев объявил о наличии ответа на блокаду Калининграда

Литва запретила транзит через свою территорию грузов в Калининградскую область

У России имеется асимметричный ответ Литве на транспортную блокаду Калининградской области. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как пояснил Медведев, такой ответ находится "уже за гранью экономического сотрудничества", однако "это уже совсем сложная история".

Раскрывать подробности относительно ответа на действия литовских властей Медведев не стал, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее оценил ситуацию с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. Он заявил, что не нужно спешить, но подчеркнул, что "в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно". В Кремле также не исключают, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград.

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