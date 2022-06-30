Мишустин: Россия с избытком обеспечивает себя продуктами

Дефицита продовольствия в стране нет

Российская Федерация обеспечивает внутреннюю потребность в основных продуктах питания с избытком. Об этом в четверг, 30 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе заседания правительства.

Как уточнил глава кабмина, страна обеспечена в том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом и сахаром.

Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. Это подтверждается не только постоянно растущим экспортным спросом на сельхозпродукцию и сырье из нашей страны, но и достаточно надежным уровнем собственной продовольственной безопасности, цитирует Мишустина пресс-служба федерального правительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все риски для России с точки зрения обеспеченности продовольствием захеджированы, а наша страна с лихвой обеспечивает внутренние потребности в продовольствии.

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