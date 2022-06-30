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Доля безналичных расчетов в России достигла 75%

14:54
  • четверг
  • 30 июня 2022

Рост денежной массы из года в год продолжается

Заместитель председателя Центробанка Сергей Белов сообщил на пресс-конференции, что доля безналичных расчетов в России достигла 75%.

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"Доля безналичных расчетов у нас в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных - 25%", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем Белов уточнил, что рост денежной массы из года в год продолжается.

"Поэтому картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции", - заключил спикер.

По итогам 2021 года доля безналичных платежей в России достигла 74,3%.

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