Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Раки получат позитивные новости о переменах на работе; перед Львами с легкостью откроются многие двери

Овны

Хорошие новости вам принесут женщины: подруги, родственницы, коллеги. У этого дня женская энергия, он благоприятен для легкого общения и наведения красоты.

Тельцы

Если вы неравнодушны к домашнему уюту и красивым интерьерам, пришло ваше время. Сегодня можно выбирать дизайн, новую мебель или искать работников для ремонта.

Близнецы

Венера в вашем знаке сегодня в прекрасных отношениях с Луной во Льве и Юпитером в Овне. Вас переполняют вдохновение, смелость, желание громко заявить о себе. Дерзайте!

Раки

Многие сегодня получат позитивные новости о переменах на работе. Возможно, вас повысят в должности или каким-то образом отметят.

Львы

Луна в вашем знаке делает свое дело: женщины сегодня на удивление красивы и любезны, мужчины - щедры и общительны. Перед вами с легкостью откроются многие двери.

Девы

Вас ждёт нечаянная финансовая радость: кто-то вернёт долг или придет выплата от государства. Представителей знака, работающих в сфере финансов и страхования, ждет легкий и радостный день.

Весы

Первое июля порадует веселым настроем, шутками, легкостью, тягой к общению и флирту. Вот оно, настоящее лето! Отложите скучные дела и проведите этот день так, как хочется!

Скорпионы

Звезды советуют вам заняться своим здоровьем, отправиться в салон красоты или поухаживать за кожей дома. Многих сегодня порадует лениво-спокойная обстановка на работе.

Стрельцы

Прекрасный день для знаков Огня: вас поддерживают Луна, Юпитер и Венера. А это значит, что можно развлекаться, отдыхать, заниматься творчеством и даже влюбляться.

Козероги

Прекрасные новости для работающих представителей знака: ваши условия труда станут комфортнее. Появится новый компьютер, более удобное кресло или неприятный коллега уйдет в отпуск.

Водолеи

Вы сегодня легки на подъем, воодушевлены и разговорчивы. Спасибо планетам, они делают все, чтобы у вас было отличное настроение и самочувствие!

Рыбы

Вы получите сегодня хорошую прибыль, зарплату, гонорар или щедрые чаевые. Звёзды рекомендуют обязательно выделить часть денег на своё здоровье, красивые вещи и удовольствия.

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