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Джонсон не увидел для Украины возможности вступить в НАТО

15:28
  • четверг
  • 30 июня 2022

Во всяком случае - не в обозримом будущем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "никогда не было даже близко возможным" вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем, передает канал Sky News.

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"Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали", - сказал политик на пресс-конференции в Мадриде.

Ранее Джонсон заявил, что не верит в возможность прямой войны между Британией и Россией. "Мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины", - уточнил премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Одним из требований Москвы является нейтральный и внеблоковый статус Украины.

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