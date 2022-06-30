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Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

15:15
  • четверг
  • 30 июня 2022

Ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза

Министерство внутренних дел сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау.

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Ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза, передает РИА "Новости".

Уточняется, что Мау проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Ранее у Мау и сотрудников вуза прошли обыски.

Расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Следствие запросило для Мау домашний арест.

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