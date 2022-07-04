Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Львы будут решать финансовые вопросы; у Близнецов планы на день может нарушить женщина

Овны

Этот понедельник оправдывает звание тяжелого дня: он богат на пробки на дорогах и трудности в делах. Не рвите жилы, чтобы сделать запланированное, будьте гибкими!

Тельцы

Вам лучше не ждать сегодня трех вещей: денег, вдохновения и благодарности от своих детей. Попробуйте просто не думать об этом и заняться спокойным кропотливым делом.

Близнецы

Ваши планы на день может нарушить женщина. Это может быть мама, бабушка, подруга или соседка. Вообще женский пол сегодня будет скорее мешать, поэтому постарайтесь минимизировать общение.

Раки

Солнце в вашем знаке оторвалось от мрачной Лилит. И теперь начинает новый, более светлый период. Вы можете ускорить этот процесс позитивным настроем и аффирмациями!

Львы

Сегодня вам придется решать какие-то финансовые вопросы. Не слишком значимые, но хлопотные. Постарайтесь не задействовать друзей и знакомых, делайте все сами.

Девы

Этот день не подходит для серьезных усилий в чем-либо. В том числе и в рабочих вопросах. Не пытайтесь сдвинуть их с мертвой точки, будьте бережны к себе и настройтесь на ожидание.

Весы

Сегодня учеба – самая уязвимая сфера. Науки не будут восприниматься, а память начнет давать сбои. Проведите этот день максимально легко, трудовые и научные подвиги вам ни к чему!

Скорпионы

Бабушки и дедушки, либо другие пожилые родственники сегодня потребуют вашего участия и заботы. Не исключено, что придется раньше времени заплатить налоги или коммунальные платежи.

Стрельцы

Консультации и переговоры тет-а-тет сегодня не заладятся, также как свидания и попытки найти компромисс с любимым человеком. Сделайте паузу в общении. Это день тишины.

Козероги

Если вы запланировали на сегодня путешествие или покупку билетов, не исключено, что вы столкнетесь с трудностями. Облегчение и даже расслабление принесет ручной труд.

Водолеи

Не принимайте важных финансовых решений и не затевайте разговоров о деньгах - эмоции помешают сохранить здравый смысл. Дайте себе время на стратегическое планирование.

Рыбы

Ваш дом сегодня рискует из тихой гавани превратиться в поле боя, если кто-то из членов семьи решит обсудить взрывоопасную тему. Будет лучше не касаться болевых точек друг друга!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"