Правительство увеличило размер выплат по социальному контракту

Такое поручение дал президент

Максимальный размер единовременных выплат по социальному контракту в соответствии с поручение главы государства вырастет. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 1 июля граждане и семьи, находящиеся в непростом финансовом положении, заключив социальный контракт, смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. До 200 тысяч рублей вырастет максимальная сумма поддержки для тех, кто собирается зарабатывать на личном подсобном хозяйстве.

Мишустин подчеркнул, что такой механизм помощи от государства уже успел себя зарекомендовать и пользуется спросом.

В кабмине рассчитывают, что в 2022 году будет заключено почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности и около 40 тысяч – на развитие хозяйства, сообщается на официальном сайте правительства.

В мае министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что из числа тех граждан, которые получали меры поддержки в рамках программы соцконтракта, 22,5% смогли преодолеть порог бедности и сформировать уровень среднедушевого дохода на каждого члена семьи выше, чем один прожиточный минимум.

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