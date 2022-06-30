Столтенберг отказался считать НАТО частью конфликта на Украине

Альянс лишь оказывает помощь Украине

Североатлантический альянс по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, перед НАТО стоят две задачи: оказание поддержки Украине и недопущение распространения конфликта за границы Украины.

Альянс наращивает поддержку украинских властей, очередной пакет помощи был согласован на саммите НАТО в Мадриде. Однако, несмотря на поддержку "нашего партнера", блок не является частью конфликта, цитирует Столтенберга РИА Новости.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. По мнению Зеленского, политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро, которые "открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь".

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