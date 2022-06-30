В Москве появится современная площадка для авиамоделистов

Рядом можно будет позаниматься спортом и отдохнуть

До конца года в столице будет завершен один из крупных экологических проектов - реабилитация природно-исторического парка "Битцевский лес". В программу входит и модернизация уникального спортивного объекта - кордодрома. Это исторический центр авиамодельного спорта. Уже скоро в распоряжении юных конструкторов появятся профессиональные площадки, чтобы тестировать свои разработки, запускать коптеры разных классов и гоночные дроны. Рядом можно будет позаниматься спортом и отдохнуть.

Московский девятиклассник Миша Селивёрстов в прошлом году стал чемпионом России по авиамодельному спорту. Любовь к радиоуправляемым самолётам у него в крови: от папы и дедушки, который и привёл мальчика в районный кружок моделирования. Сейчас у Миши уже почти 20 таких гаджетов собственной сборки. Этот самолёт развивает скорость до 180 километров в час.

"Его управление происходит с помощью верёвочек. Он летает по кругу, ему нужно место под названием кордодром", - объяснил Михаил Селиверстов.

Для тренировок чемпиону нужна профессиональная спортивная площадка. О планах на её строительство заговорили ещё 4 года назад. Весной здесь началась полномасштабная модернизация после того, как жители Южного Чертанова проголосовали за обновление уже существующего в районе спортивного комплекса.

Сегодня на строительной площадке будущего кордодрома побывал мэр столицы Сергей Собянин. Он встретился со спортсменами, их родителями и тренерами и подтвердил: их ожидания уже скоро оправдаются.

"Это будет кордодром, который будет в России самый мощный, самый современный, самый лучший. Не только в России. В мире таких кордодромов не так много. Так что и ваш клуб будет развиваться и, конечно, приток любителей авиамоделирования в соревнованиях будет совсем другой", - заявил мэр.

Любители авиамоделирования заняли это место уже давно. Но только раньше это была поляна на опушке Битцевского леса. 11 лет тому назад здесь появился настоящий кордодром. Сейчас он превращается в место для профессионального спорта. Здесь будет 5 площадок, одна из которых уже практически готова.

Это один из двух асфальтированных кругов диаметром 50 метров - для полётов скоростных и гоночных самолётов, ещё один с посевным газоном для пилотажных моделей. А также пара сдвоенных кордодромов - для гоночных дронов и моделей воздушного боя. Для безопасности вокруг площадок установят защитное ограждение до 7 метров высотой.

Работы на спортивном объекте - это лишь часть большого проекта реабилитации Битцевского леса.

"Битцевский парк огромный, 400 гектаров практически, и нужно было подойти к каждой зоне этого парка очень бережно. Долго обсуждали с жителями, долго делали несколько проектов. Надо было сохранить, реабилитировать центральную часть с одной стороны, с другой стороны, сделать вокруг парка зону активности, при этом не трогая зону лесных массивов", - заявил Собянин.

На месте старых гаражей спроектировали спортивные и рекреационные площадки - здесь появятся 60 километров прогулочных дорожек, около 20 км велодорожек, которые зимой можно использовать как лыжные трассы. Большой комплекс, по масштабу сопоставимый с Парком Горького.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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