Посол Украины назвал Бандеру борцом за свободу

Андрей Мельник сравнил пособника фашистов с Робином Гудом

Оговорки президента США во время выступления на саммите НАТО заставили не на шутку поволноваться его партнёров. Приветствуя расширение альянса, Джо Байден включил в него Швейцарию вместо Швеции, а украинцам он пообещал поддержку пока их не победят сами же украинцы. В центре внимания сегодня также оказался ещё один западный лидер, который часто попадает в нелепые ситуации, вот только на этот раз он не шутил и не оговаривался, когда заявил, что хочет создать новый союз в границах Римской империи.

На этих кадрах украинские солдаты якобы сражаются за родину. Как можно дальше от нее – в Великобритании. Проходят ускоренный, трехнедельный курс обучения. Технику-то для продолжения конфликта Запад Киеву поставляет, но украинцы не умеют ей пользоваться. Британцы обязались обучить для начала 450 человек.

"Мы используем учебные программы, основанные на нашем опыте. Это повысит боеспособность украинцев. Например, вот эта гусеничная машина даст им больше маневренности", - заявил Джеймс Олифант, капитан Королевской артиллерии ВС Великобритании.

Речь идет о реактивной системе залпового огня М270. На каждую нужен боевой расчет из трех человек. То есть на 450 обученных украинцев понадобится 150 таких систем. Но Великобритания пообещала всего 3. И сегодня выделила еще миллиард евро Украине на закупку беспилотников и систем ПВО. Своим налогоплательщикам, которые вынуждены все туже затягивать пояса, британские власти такие огромные расходы на чужую страну объясняют так.

"Лучший способ для нас выиграть спор во всем мире о наших ценностях, за что мы выступаем, обо всей оппозиции к применению силы для изменения границ, о верховенстве международного права, лучший способ выиграть спор – это победа украинцев и поражение Путина на Украине", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Это говорит представитель того самого западного мира, который целиком и полностью накануне пошел на все условия Турции. Лишь бы втянуть в НАТО Финляндию и Швецию. Тот самый Борис Джонсон, которого все дни мадридского саммита троллит Реджеп Тайип Эрдоган: то пальцем ткнет и посмеется, то за плечо буквально выдернет из кресла. А британский премьер в ответ лишь улыбается.

Друзья у Великобритании - как на подбор. Глава британского МИД, называя Россию врагом и угрозой №1, уверяет, что Саудовская Аравия - важный союзник Соединенного Королевства. А ведь именно Лондон буквально несколько лет назад активно обвинял саудитов в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Но, когда на носу торговая сделка, про варварские поступки, а именно так британцы трактовали многие действия Эр-Рияда, можно и забыть.

"Я считаю, что наша страна должна бороться с главными угрозами для мира. Угроза номер один — это Россия! в России режим вторгается в независимое государство и пытается создать великую Россию, создать СССР! И Китай тоже! Чтобы победить, мы должны получить доступ к альтернативным источникам", - сказала Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании.

А потому в ход против России идет все: войны информационная и экономическая, накачивание Киева оружием, чтоб воевали до последнего украинца. Это, собственно говоря, то, ради чего и затевался весь саммит НАТО в Мадриде. Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции снова оговорился, запутался, кто кого должен победить.

"Мы и все наши союзники до конца будем с украинцами, чтобы удостовериться, что их не победят... Украинцы. То есть, что русские не победят", - заявил американский лидер.

Украинцев с русскими явно перепутали и в ООН. В докладе управления верховного комиссара организации по правам человека все преступления против гражданских свалили на российских военнослужащих. Отдельная глава - изнасилования. Чуть ли не цитаты украинского омбудсмена, которую уволили за ложь и фальсификации. Но дело ее осталось жить на страницах отчета ООН. О геноциде жителей Донбасса в документе - ни слова. Это другое.

А вот посол Украины в Германии, прославившийся исключительно своим хамством, обеляет Степана Бандеру. Журналисты попытались прижать дипломата к стенке за посещение могилы нацистского пособника.

"Степан Бандера - это ведь не только для меня лично, но и для многих украинцев олицетворяет борца за свободу. Для тех, кто борется за свободу, не существует законов. Робин Гуд же тоже всеми почитаем, но он тоже поступал не по закону", - пояснил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

А вот еще один любитель присвоить бандеровцам звания героя и патриота. Петр Порошенко наслаждается семейным обедом в лондонском отеле. Его супруге настолько не понравилось, что репортер нарушила идиллию, что та попробовала выбить у журналистки телефон. Чтобы на Украине никто не узнал, чем и где занимается семейство экс-президента, пока Родина в опасности.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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