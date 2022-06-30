Лавров назвал политику Запада эгоистичной

На кону сегодня - будущее мироустройства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в начале переговоров с белорусским коллегой, что обсудил с Александром Лукашенко проблемы, с которыми сталкиваются международные отношения в результате "эгоистичной позиции и политики Запада, который пытается навязать всем свою диктатуру".

"На кону действительно будущее мироустройства, и мы вернемся к истокам и будем на практике отстаивать принципы Устава ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государств", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Лавров, Москва выступает за уважение международного права.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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