Французские специалисты продолжат обучать ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские специалисты продолжат оснащать и обучать украинские войска.

"Мы продолжим оснащать и обучать - не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины", - уточнил французский лидер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев вернет все свои территории. "Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет", - сказал он.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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