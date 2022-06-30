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Макрон: оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию

15:54
  • четверг
  • 30 июня 2022

Французские специалисты продолжат обучать ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские специалисты продолжат оснащать и обучать украинские войска.

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"Мы продолжим оснащать и обучать - не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины", - уточнил французский лидер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев вернет все свои территории. "Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет", - сказал он.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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