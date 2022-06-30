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Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков

16:11
  • четверг
  • 30 июня 2022

США напечатали денег и скупают продовольствие

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо, что его коллега проявлял интерес к вопросам урегулирования кризиса на Украине.

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"Проинформируем подробно о ситуации и видении России", - отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что на Украине сегодня находится 5 миллионов тонн зерна, это количество никак не влияет на мировые рынки. Россия не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает ВСУ разминировать порты, подчеркнул Путин.

По его словам, США напечатали денег, скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении. Сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической, заключил президент России.

Видодо, в свою очередь, указал на то, что Индонезия будет делать все, чтобы G20 способствовала восстановлению экономики, передает ТАСС.

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