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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

16:36
  • четверг
  • 30 июня 2022

В него войдут системы ПВО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи на более чем 800 миллионов долларов.

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"Включая новую, современную западную систему ПВО для Украины, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые мы уже передали Украине, и еще больше HIMARS поступит из других стран", - сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Он добавил, что США "будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется". По словам Байдена, Вашингтон не меняет решений о темпах военной помощи Украине в свете заявления Киева о стремлении добиться завершения боевых действий к зиме.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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