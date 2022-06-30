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Собянин рассказал о ходе работ по реабилитации Битцевского леса

16:49
  • четверг
  • 30 июня 2022

Работы в парке завершат до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал завершить работы по реабилитации Битцевского леса в текущем году.

В четверг он осмотрел работы в парке, встретился с членами клуба авиамоделирования и рассказал о реконструкции кордодрома в районе Чертаново Центральное.

"Долго обсуждали с жителями, долго делали проект. Надо было его (лес) сохранить, реабилитировать центральную часть парка, с одной стороны. С другой стороны, сделать вокруг парка зону активности, не трогая лесных массивов", - рассказал Собянин (цитата по mos.ru).

На месте гаражей в парке возведут спортивные площадки. "Около 20 км велодорожек, которые будут зимой как лыжные трассы. Это огромный-огромный комплекс, который мы можем сопоставить с Парком Горького по масштабу", - уточнил мэр.

Реабилитация Битцевского леса является одним из крупнейших текущих экологических проектов столицы, отметил он.

В ходе общения с членами клуба авиамоделирования Собянин сообщил, что в результате реконструкции кордодрома в Чертаново Центральном появилась одна из самых современных в мире площадок для такого спорта.

"Это будет кордодром, наверное, в России самый мощный и самый современный. Самый лучший не только в России - в мире таких кордодромов не так много. Так что и ваш клуб будет развиваться, и приток любителей авиамоделирования на соревнованиях будет, конечно, совсем другой", - сказал мэр.

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