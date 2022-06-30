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Байден перепутал Швецию со Швейцарией

17:01
  • четверг
  • 30 июня 2022

И объяснил это тем, что "взволнован" расширением НАТО

Президент Соединенных Штатов снова попал в неловкую ситуацию из-за оговорки. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО он перепутал Швецию со Швейцарией.

"Глава Швейцарии. Швейцарии, мой Бог, я просто так взволнован из-за расширения НАТО. Швеции", - сказал глава Белого дома.

Ранее на этой неделе Байден уже допускал ошибки. Например, во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом он назвал НАТО угрозой самой себе. А чуть ранее перепутал Украину с Ираном, заявив, что "Путин никогда не получит сердец иранцев".

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