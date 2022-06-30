Украина разрывает дипотношения с Сирией

Дамаск признал независимость ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Украины сообщило о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских.

"МИД Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Киев начинает процедуру наложения санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц, введения торгового эмбарго в отношении САР.

Украинские власти рассматривают решение Сирии "как недружественный акт".

Ранее представитель МИД Сирии заявил, что САР приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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