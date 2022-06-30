Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным.

"Я нахожусь в постоянном контакте с Владимиром Путиным. Необходимо предпринять все дипломатические усилия для скорейшего прекращения огня (на Украине)", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде (цитата по РИА "Новости").

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Турция же отказалась присоединяться к ограничительным мерам. Анкара намерена играть роль посредника. Как неоднократно подчеркивал Эрдоган, конфликт должен быть улажен за столом переговоров.

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