Стала известна зарплата Олафа Шольца

В нынешнем правительстве ФРГ занято рекордное число сотрудников

Зарплата канцлера Германии Олафа Шольца с пятницы повысится, пишет газета Bild.

Уточняется, что с 1 июля Шольц будет получать 30,1 тысячи евро в месяц.

Вместе с тем зарплата министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, главы МИД Анналены Бербок и министра финансов Кристиана Линднера составит более 25,5 тысячи евро в месяц.

Министр обороны Кристине Ламбрехт не обладает местом в Бундестаге и зарабатывает более 20,4 тысячи евро ежемесячно.

Как пишет Bild, в нынешнем правительстве ФРГ занято рекордное число сотрудников - более 26 тысяч человек.

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