Путин может делегировать представителя на саммит G20

Мероприятие пройдет 15-16 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу формата участия Москвы в саммите G20.

"Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть. Россия участвует в работе двадцатки, примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил пресс-секретарь, участие России в саммите может быть в любом формате. Приглашение к участию было получено на имя президента.

Ранее СМИ писали, что США пытались убедить Индонезию не допустить Владимира Путина до участия в саммите G20 из-за ситуации вокруг Украины.

Индонезия в 2022 году председательствует в "двадцатке". Саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

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