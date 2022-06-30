Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Джоко Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину послание главы Украины Владимира Зеленского, переедет РИА Новости.

Ранее в Кремле прошли переговоры Путина с Видодо, находящимся в России с визитом. Лидеры обсудили Украину и предстоящий в ноябре саммит "Группы двадцати".

По итогам переговоров президент Индонезии заявил, что он предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

Путин, в свою очередь, заявил, что подробно проинформировал Видодо о ситуации на Украине.

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