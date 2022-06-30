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"Локомотив" возглавил немецкий специалист

18:27
  • четверг
  • 30 июня 2022

Заур Хапов продолжит работу в тренерском штабе

Новым главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив" назначен 52-летний немец Йозеф Циннбауэр, сообщила пресс-служба железнодорожников.

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"Локомотив" усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении "Локомотива", - отметил спортивный директор команды Томас Цорн.

Заур Хапов, который занимал пост главного тренера с 4 апреля, продолжит работу в тренерском штабе.

Циннбауэр с 2019 по 2021 год возглавлял клуб "Орландо Пайретс" из ЮАР. Под его руководством команда выиграла "Кубок восьми". Прежде специалист работал в немецком "Гамбурге" и швейцарском "Санкт-Галлене".

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