Россия экспортировала рекордное количество мороженого

По сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%

Руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов сообщил, что в 2021 году Россия экспортировала рекордный объем мороженого - 33 тысячи тонн на 86 миллионов долларов.

Отмечено, что по сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%. В прошлом году доля экспортированного мороженого в объеме производства составила 6,2%, в 2020 году - 5,8%.

Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства, а также США, Монголия и Китай. Продукцию за рубеж отправляли в основном Unilever, "Вологодское мороженое" и Белгородский хладокомбинат, передает "Интерфакс".

Как говорят эксперты, сегодня одним из наиболее перспективных направлений для экспорта являются Объединенные Арабские Эмираты.

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