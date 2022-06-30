ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия экспортировала рекордное количество мороженого

18:49
  • четверг
  • 30 июня 2022

По сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%

Руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов сообщил, что в 2021 году Россия экспортировала рекордный объем мороженого - 33 тысячи тонн на 86 миллионов долларов.
Мороженое в России подорожало более чем на 20%

Отмечено, что по сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%. В прошлом году доля экспортированного мороженого в объеме производства составила 6,2%, в 2020 году - 5,8%.

Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства, а также США, Монголия и Китай. Продукцию за рубеж отправляли в основном Unilever, "Вологодское мороженое" и Белгородский хладокомбинат, передает "Интерфакс".

Как говорят эксперты, сегодня одним из наиболее перспективных направлений для экспорта являются Объединенные Арабские Эмираты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Производство мороженого
Производство мороженого
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.