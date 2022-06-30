Россия экспортировала рекордное количество мороженого

По сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%
Руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов сообщил, что в 2021 году Россия экспортировала рекордный объем мороженого - 33 тысячи тонн на 86 миллионов долларов.
Отмечено, что по сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%. В прошлом году доля экспортированного мороженого в объеме производства составила 6,2%, в 2020 году - 5,8%.
Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства, а также США, Монголия и Китай. Продукцию за рубеж отправляли в основном Unilever, "Вологодское мороженое" и Белгородский хладокомбинат, передает "Интерфакс".
Как говорят эксперты, сегодня одним из наиболее перспективных направлений для экспорта являются Объединенные Арабские Эмираты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"