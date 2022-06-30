Омичка стала "Первой вице-миссис Вселенная"- 2021

У Ирины Рягузовой пятеро детей

Россиянка Ирина Рягузова, 38-летняя многодетная мать из Омска, заняла второе место на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" - 2021 в Сеуле, передает ТАСС.

Она получила приз "Первая вице-миссис Вселенная 2021".

Всего в конкурсе участвовали более 100 женщин. Победительницей стала участница из Грузии.

Финал конкурса должен был пройти в конце 2021 года, но его перенесли из-за пандемии. Возраст участниц варьировался от 18 до 55 лет.

У Рягузовой пятеро детей, она занимается бизнесом.

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