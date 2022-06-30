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В центре Херсона произошел взрыв

19:41
  • четверг
  • 30 июня 2022

Ранее ВСУ выпустили по Новой Каховке Херсонской области четыре ракеты

В центре Херсона вечером в четверг прогремел мощный взрыв, передают "Известия".

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Уточняется, что в результате взрыва поврежден забор, вокруг от удара разбросаны кирпичи. Как сообщил корреспондент издания, рядом с забором лежит пакет с неизвестным содержимым.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Новой Каховке Херсонской области четыре ракеты. В результате погибло два человека, не менее 13 человек пострадало.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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