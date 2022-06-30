Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, под домашний арест до 7 августа, передает РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено по показаниям бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.

Мау называет обвинения абсурдными. Он не признал вину в хищении бюджетных средств и попросил избрать ему меру пресечения в виде залога в 21 млн рублей. "Я считаю абсурдным обвинения в том, что я участвовал в хищениях бюджетных средств, в которых участвовали другие люди, это произошло в 17-18 годах, я проверял, что никто из упомянутых в материалах людей в вузе не работает", - сообщил он в суде.

Следствие во время судебного заседания в четверг заявило, что Мау может скрыться от следствия и повлиять на ход расследования уголовного дела. "У Мау имеется заграничный паспорт, у него были куплены билеты на 2 июля в Турцию. Соответственно, он может скрыться от следствия и, учитывая его должностное положение и связи, оказать давление на свидетелей и участников по уголовному делу", - сказал следователь в суде.

Ранее полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУ МВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.

В рамках следствия между Раковой и Мау была проведена очная ставка. Судья на заседании в четверг упомянула, что в материалах дела есть допрос Раковой в декабре 2021 года. Тогда она указала на лиц, с которыми взаимодействовала, и одним из них назвала Мау.

Владимир Мау – доктор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист России (2000). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2001). Имеет множество наград, среди которых почетная грамота правительства РФ (2007), орден Почета (2009), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2017), орден Александра Невского (2019), медаль Столыпина П.А. I степени (2019).

Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России с 2010 года.

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