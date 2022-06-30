В МИД России вызвали британского посла

Ей выражен протест в связи с хамскими высказываниями руководства Великобритании

Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт.

"Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа, - говорится в сообщении ведомства.

Броннерт вручили памятную записку, в которой говорится о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании.

"Обозначена недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности - о якобы озвучиваемых российской стороной "угрозах применения ядерного оружия", - также сообщили в МИД.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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