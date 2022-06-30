Российские военные рассказали об пытках со стороны ВСУ

На родину после обмена пленными с Киевом вернулись 144 человека - большинство из них тяжело ранены

Российские военные рассказали об издевательствах и пытках над ними со стороны ВСУ. На родину после обмена пленными с Киевом вернулась самая крупная за всё время группа наших бойцов - 144 человека. У большинства из них тяжёлые ранения. Им уже оказывается вся необходимая помощь. Распоряжение провести гуманитарную операцию дал верховный главнокомандующий. Кроме этого, в российском оборонном ведомстве сообщили об отводе нашего гарнизона с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли.

Освобожденный из нацистского плена рядовой Сергей Толстой рассказывает, что на пытки в СБУ всех возили по расписанию. Тяжелее всего было офицерам — над ними издевались особенно изощренно. Но что значит особенно, если вот так обращались с солдатом.

"Мне и пальцы отрезали, и мочку пальца, и шрам, и в ногу стреляли, прострел ноги сделали, но это не считая ранения. Физические воздействия - стандартная процедура была, каждый день", - заявил Сергей Толстой.

Теперь российские бойцы находятся в безопасности и воссоединились со своими семьями. После лечения и реабилитации — снова на службу, а пока — слова благодарности.

"Я благодарен всем, кто принимал в этом участие. Я с марта месяца сидел", - говорит Виктор, военнослужащий ВС России.

"Я матери позвонил, она обрадовалась. Сказала, что постарается приехать с сестрой, сестра тоже рада очень была", - рассказал Кирилл.

Уполномоченный по правам человека ДНР рассказала, что пленных специально вывозили подальше от ДНР и ЛНР, в подразделения, где служат самые жестокие садисты.

"Практически ко всем принимались пытки. Самые жесткие пытки были в Николаевской области и в Полтаве. Применяли к ним пытки СБУ. И в батальонах были пытки, в которых они содержались", - заявила Дарья Морозова, уполномоченный по правам ДНР.

Освобождение российских военных и бойцов союзных республик — результат сложных переговоров. Киев часто затягивал процесс, демонстрируя безразличие к своим же служащим - украинским боевикам, оказавшимся в российском плену.

"Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных — это самая главная задача. Всё остальное потом. Практически все освобожденные ранены или тяжело ранены. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

И цифра эта растет с каждым днем. Самая массовая сдача в плен украинских боевиков происходит сейчас на Лисичанском направлении. Теснят ВСУ и на севере. В Харькове уничтожены два пункта временной дислокации бригады территориальной обороны. Там размещалось до 140 человек личного состава. В воздухе сбиты три украинских самолета — один Су-27 и два Су-25. А в Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция комплекса С-300. Кроме того, после успешного отражения множества атак, выполнив поставленные задачи, российские войска покинули остров Змеиный.

"Вооружённые силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Чёрного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Много украинских мин осталось и в полуразрушенном Северодонецке. Сейчас здесь тихо, лишь изредка город сотрясает шум "вылетов" - наша артиллерия обстреливает украинских боевиков в Лисичанске. Нацисты отвечать уже не в состоянии, поэтому местные жители выходят из подвалов и квартир. Когда в городе еще оставались бойцы ВСУ, на улице показываться было опасно.

"По-хамски себя вели. Они взломали все магазины, они разбомбили все склады, они обстреливали людей", - говорит Людмила Быкова, жительница Северодонецка.

Сегодня в Северодонецк впервые привезли гуманитарную помощь. Сегодня в меню - горячий суп, свежая выпечка, гречка. Но волонтеры привезли не только еду - свечки, спички и другие вещи крайней необходимости.

Волонтеры организации "Пища Жизни" говорят, что теперь будут привозить помощь в Северодонецк регулярно. А с понедельника в городе полноценно заработает администрация.

Денис Большаков, Андрей Пашутин, Андрей Алексеев, Луганская Народная Республика, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"