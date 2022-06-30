На билбордах по всей России показали фотографии участников СВО

Все военные отмечены госнаградами

Каждый день спецоперации - это примеры мужества и отваги наших военных. Подвиги бойцов достойны того, чтобы о них узнала вся страна. Каждый отмечен высокой государственной наградой за проявленную смелость. Российским военнослужащим, которые сейчас на передовой, посвящен специальный проект. Портреты с именами героев на больших билбордах появились на улицах разных городов.

На билбордах Москвы - герои нашего времени. Еще 10 имен и портретов военных сегодня разместили на рекламных щитах столицы.

Сержанта Алексея Архипова уже знают в Москве. Его фотография - на билборде в центре столицы. Оператор-наводчик штурмовой группы во время проведения спецоперации позволил нашим войскам продвинуться дальше без потерь.

Все бойцы отличились во время спецоперации и получили высокие государственные награды за проявленную смелость. Некоторые посмертно. Своих героев нужно знать в лицо - москвичи поддерживают такую инициативу.

- Это пример для подрастающего поколения. - Если бы не они, то мы бы не жили так спокойно. - Нормальные ребята, выполняют свою работу, прекрасно к ним отношусь, так что я только за. - Это должно поддерживать патриотический дух людей.

Скоро Москва увидит и портрет заместителя командира танковой роты Алексея Гаврикова. Старший лейтенант награждён медалью Суворова. Был ранен во время освобождения Мариуполя. Даже несмотря на это, уничтожил пехоту и боевую технику противника. А после лечения вернулся в строй.

"Моим подразделением был уничтожен командирский БТР с командиром роты "Азова", более взвода пехоты, 6 минометов", - рассказал Алексей Гавриков, старший лейтенант.

Заместитель командира взвода гвардии сержант Кирилл Звягин медаль "За Отвагу" получил за выполнение боевой задачи по материальному обеспечению бойцов на передовой.

"В ходе выдвижения автомобиль попал под миномётный обстрел, умелыми действиями вывел автомобиль и выполнил боевую задачу по доставке материальных средств на передовую", - заявил гвардии сержант Кирилл Звягин.

На кадрах Минобороны России - перемещение наших десантников. Их решительность позволила спасти жизни сослуживцев.

"В ходе внезапного артиллерийского обстрела противником я организовал перемещение боевой машины командира дивизии в безопасное место, сохранив устойчивую связь с подразделениями, сохранив жизнь и личный состав экипажа", - сказал Артем Барахтин, младший сержант.

Десантник Владимир Мунтянц в сражении уничтожил два минометных расчета и опорный пункт ВСУ. Боец получил медаль Суворова.

"В ходе ведения боя в составе бронегруппы обеспечил поддержку наступления пехоты. С поставленной задачей справились успешно", - заявил десантник Владимир Мунтянц.

А кто-то отличился тем, что сохранил военную технику. Беспилотник "Орлан-10" уже возвращался на базу после проведения разведки, когда начался обстрел.

"Я во время артобстрела его посадил на поле и вытащил его из-под обстрела минометного. Хранил технику в исправном состоянии, после вернулся обратно в подразделение, там были переданы разведданные, в результате которых наша артиллерия подавила националистов ВСУ", - заявил Александр Башинский, гвардии прапорщик.

Гвардии лейтенант Роман Зверев, прикрывая десантников от нападения противника, лично сбил беспилотный летательный аппарат из ПЗРК "Верба" и получил сведения о расположении позиций противника. Гвардии подполковник Виталий Дроздов, уводя нашу технику и людей из-под огня, обеспечил им перемещение в безопасное место. Каждый из этих героев заслуживает, чтобы его имя знала вся страна. Их портреты на рекламных щитах сегодня появились не только в Москве, но и в других городах. И каждая такая история - это пример мужества наших военных, для которых подвиг - это ежедневная работа.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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