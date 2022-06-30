Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки

Глава государства возложит цветы к памятнику отечественным разведчикам-нелегалам

Президент России Владимир Путин в четверг посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России.

Визит главы государства проходит по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки. 28 июня отмечался юбилей управления нелегальной разведки СВР России.

Глава государства возложит цветы к памятнику отечественным разведчикам-нелегалам, который называется "Отечество, доблесть, честь". Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны.

Позднее в четверг у Путина планируется еще пара служебных и публичных совещаний, передает ТАСС.

В июне 2017 года Путин посещал штаб-квартиру СВР, когда отмечалось 95-летие нелегальной разведки.

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