ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж

Изменения вступают в силу 1 июля

Центробанк сообщил в четверг об увеличении месячного лимита для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку.

"С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что аналогичный порог действует теперь и для переводов физлиц-резидентов из дружественных государств.

Изменения в ЦБ объяснили тем, что на внутреннем валютном рынке было достигнуто устойчивое положение.

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