ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж

20:15
  • четверг
  • 30 июня 2022

Изменения вступают в силу 1 июля

Центробанк сообщил в четверг об увеличении месячного лимита для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку.
ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

"С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что аналогичный порог действует теперь и для переводов физлиц-резидентов из дружественных государств.

Изменения в ЦБ объяснили тем, что на внутреннем валютном рынке было достигнуто устойчивое положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.