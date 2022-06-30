Умер старейший хирург России

Федор Коваль провел около 35 тысяч операций

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram о смерти старейшего хирурга России Федора Коваля.

"Ушел из жизни старейший хирург России, военный врач Коваль Федор Данилович. До своего 100-летия ветеран Великой Отечественной войны не дожил всего несколько месяцев", - сказано в посте.

Коваль жил и работал в Славянске-на-Кубани, 25 лет руководил отделением хирургии, провел около 35 тысяч операций. Специалист продолжал прием пациентов и в 97 лет.

Два года назад Коваль за верность профессии получил премию "Призвание".

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