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Путин: Запад загнал себя в ловушку

20:47
  • четверг
  • 30 июня 2022

Влияние США и ЕС сегодня значительно ослабло

Президент России Владимир Путин в четверг выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, часть своей речь посвятив отношениям с Западом.

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"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", - отметил глава государства, которого цитирует РИА "Новости".

Как уточнил российский лидер, Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.

По словам Путина, Служба внешней разведки не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. Важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение", своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, резюмировал президент.

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