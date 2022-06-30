Путин: Запад загнал себя в ловушку

Влияние США и ЕС сегодня значительно ослабло
Президент России Владимир Путин в четверг выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, часть своей речь посвятив отношениям с Западом.
"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", - отметил глава государства, которого цитирует РИА "Новости".
Как уточнил российский лидер, Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.
По словам Путина, Служба внешней разведки не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. Важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение", своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, резюмировал президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"