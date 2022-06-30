Путин предложил Москве и РЖД помочь Индонезии перенести столицу

Столица показывает отличные темпы и качество собственного развития, отметил президент России

Украинский вопрос Владимир Путин обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибыл в Москву после участия в саммите "Большой семерки" в Германии и визита в Киев. Также в центре внимания - участие России в саммите "двадцатки", который в этом году пройдёт в Индонезии. В числе других тем - торгово-экономическое сотрудничество и противодействие продовольственному кризису, спровоцированному дестабилизирующими действиями Запада.

Это первый визит Джоко Видодо в Москву в качестве президента, хотя Владимир Путин и индонезийский лидер лично знакомы с 2016 года. Нынешняя встреча особенно актуальна: Джакарта жизненно заинтересована в стабильных поставках зерна и удобрений, а Россия – один из крупнейших игроков на рынке продовольствия.

"Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. В прошлом году экспортировали более 43 миллионов тонн зерновых, из них только пшеницы – 33 миллиона тонн. В нынешнем году прогнозируем хорошие урожаи зерна, что даст нам возможность наращивать наши поставки на внешние рынки – до 50 миллионов тонн соответствующей продукции. Готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфорные, калийные удобрения и сырьё для их производства", - заявил Владимир Путин.

Однако западные страны, подчеркивает президент, дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции. В частности, вводят ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки, усложняют страхование сухогрузов, перевозящих зерно, и проведение банковских оплат по контрактам. На встрече вновь поднимали вопрос вывоза пшеницы из украинских портов.

"Мы не препятствуем вывозу украинского зерна, украинские власти заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им их разминировать и вывозить оттуда зерно, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Например, через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря", - рассказал Путин.

Джоко Видодо сообщил, что три дня назад в ходе переговоров со странами "Большой семерки" он попросил освободить российское продовольствие и удобрения от санкций. В Москву индонезийский лидер прилетел из украинской столицы – там он предложил Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину. Офис на Банковой воспользовался такой возможностью.

"Я сказал в Киеве, что, хотя внешняя ситуация все еще очень сложная, важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину, и я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сообщил Видодо.

Особое внимание - торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Индонезией. Здесь динамика хорошая. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40 процентов, а за первые пять месяцев текущего года прирост еще выше.

"В Индонезии работают многие наши компании, энергетические в том числе. Проявляется интерес к развитию национальной атомной энергетики. Госкорпорация "Росатом", располагающая уникальным опытом и компетенциями, не имеющими мировых аналогов технологиями, готова поучаствовать в совместных проектах, в том числе связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий, – например, в медицине, в сельском хозяйстве", - заявил Путин.

Президент напомнил, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности и укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии отечественных инженеров и строителей были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, многие из которых продолжают работать и по сей день.

"Имеются хорошие перспективы для деловых контактов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан. В этой работе – масштабной, безусловно – могла бы принимать участие и российская столица, Москва, которая демонстрирует очень хорошие темпы и качество собственного развития", - отметил российский лидер.

Также стороны обсудили образовательные, культурные, туристические обмены. Сейчас этому будет способствовать смягчение антиковидных ограничений, а также существующий безвизовый режим. Рассматривается возможность возобновления прямого авиасообщения Москва - Бали.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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