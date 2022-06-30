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Лавров посоветовал Западу "ничего не прищемить" железным занавесом

21:28
  • четверг
  • 30 июня 2022

Министр заявил об этом во время визита в Белоруссию

Адекватным ответом Москвы на деструктивную линию Запада может стать дальнейшее расширение сотрудничества с ближайшими союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Минске.

Рабочий визит главы МИД России приурочен к 30-летию дипломатических отношений между двумя странами. В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в центре внимания были вопросы глобальной безопасности. Лавров отметил - Россия готова к диалогу с Западом, но придется учитывать печальный опыт сплошных обманов. Москва ни от кого не закрывается, подчеркнул министр, а вот политика партнеров из Брюсселя и Вашингтона, нацеленная на изоляцию России, стала поводом для шутки.

"Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть Запад только ведет себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить", - заявил Лавров.

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Сергей Лавров
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