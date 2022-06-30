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Националисты взорвали зернохранилище под Днепром

22:01
  • четверг
  • 30 июня 2022

И обвинили в случившемся Вооруженные силы России

Министерство обороны России сообщило в четверг вечером в ходе брифинга, что украинские националисты взорвали зернохранилище под Днепром и обвинили в случившемся Вооруженные силы России.

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Также стало известно, что наемники и боевики "Азова" разместили снайперские точки и технику в школе Краматорска.

За сутки в Россию с Украины и из Донбасса было эвакуировано более 23 тысяч человек. Более 214 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР и юга Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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