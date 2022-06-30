Президент предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.

Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2".

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