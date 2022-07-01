Китаянка 10 лет выдумывала историю России для "Википедии"

Домохозяйка писала статьи от скуки

Новая история страны, перевернувшая науку. В глазах тех, кто ничего не читает, кроме статей на популярных сайтах. 10 лет жительница Китая под псевдонимом Чжемао рассказывала историю Руси, сливая свои сенсационные исследования в "Википедию". Выяснилось, что Тверское княжество обладало богатейшими серебряными рудниками, где махали кайлом 30 тысяч невольников. Москва вела войну с Тверью за обладание сокровищами. Баснословные богатства, которые таил в себе Кашинский рудник, в итоге и позволили окрепнуть стране.

Более 200 сенсационных статей по истории Руси опубликовала Чжэмао в "Википедии". Всё это на китайском языке. Её труды цитировали и распространяли в соцсетях. Пока один дотошный гражданин Китая, писатель-фантаст по имени Ифань не усомнился в таком прочтении истории Руси. Сопоставил с русскоязычными источниками, и понял: историк Чжэмао 10 лет потчевала китайских читателей "Википедии" такой развесистой клюквой, что и писателям-фантастам не снилось. Оказалось, что Чжэмао никакой не историк, а домохозяйка, которая от скуки начала изобретать свою историю Руси. Пришлось объясняться:

"Как говорится, солгав один, раз надо продолжать лгать всё время. Мне не хотелось удалять сотни тысяч слов, которые я написала, но в результате я потеряла миллионы написанных слов и моих друзей-учёных".

Ну иногда историю пишут не только домохозяйки, фантастические версии рождаются на вполне официальном уровне. Так, заново написанная история Украины приводит нас в удивительный мир, который изумляет неподготовленного человека настолько, что многие лишаются дара речи.

От древних укров произошли практически все цивилизованные народы. Украинская цивилизация вообще древнее всех остальных. В учебнике истории прямо сказано - в Египте украинские фараоны руководили египтянами, учили их строить пирамиды. Главный храм Египта украинцы назвали "Хата-Птаха". В Индии научили местных украинским цифрам – цифры, кстати, придумали на Украине. Это потом арабы себе приписали. Есть версия, что и Стоунхендж построили тоже древние укры, камни пришлось тащить с берегов Днепра. Ну про то, что Джо Байден – потомок донских казаков, напоминать, наверное, не надо, об этом весь интернет уже знает. Может быть, обновленную историю Украины тоже домохозяйка Чжэмао писала?

Доверяйте интернету, дальше будет ещё веселее. Ну и что, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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