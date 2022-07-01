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Назван негативный фактор новой западной ультралиберальной идеологии

09:14
  • пятница
  • 01 июля 2022

Она ведет к противоречиям в обществе

Почему Великобритания, со скандалом вышедшая из Евросоюза, теперь готова стать лидером защиты европейских ценностей? Что стоит за риторикой Бориса Джонсона, решившего возродить Римскую империю? И как быть с амбициями таких стран, как Польша, где в последнее время зазвучали призывы построить свой восточно-европейский альянс?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем портала ИноСМИ Дмитрием Бабичем.

"Новая западная ультралиберальная идеология – она не только русофобская, она в любом обществе очень легко возбуждает противоречия. Этот ужас способствует возгонке самых низменных человеческих эмоций", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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